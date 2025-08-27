Тайрон Лю: «Кавай хочет играть через боль, но мы должны его защищать»

Главный тренер «Клипперс» объяснил, почему Кавай Ленард пропускает игры.

«Мы видим каждый день, сколько работы он проделывает, чтобы стабильно выходить на площадку. Ему приходится много трудиться, чтобы просто сыграть. Он не хочет сидеть на скамейке и пропускать встречи.

Иногда Кавай пытается перебороть себя и играть через боль, но это может создать проблемы. Именно мы, тренеры и медицинский штаб, должны защищать его от самого себя.

Он хочет играть в матчах через день, но мы видим, что это может навредить его здоровью», – пояснил Лю.