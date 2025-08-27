Джефф Тиг: «Кавай Ленард не лучше Расселла Уэстбрука»

Джефф Тиг считает, что Ленард не выше Уэстбрука в рейтинге игроков 21-го века.

«Кавай Ленард не лучше Расселла Уэстбрука.

У него не лучшая карьера, чем у Расселла Уэстбрука. Он выиграл несколько чемпионских титулов, но мы говорим об индивидуальных достижениях. Я за Расселла Уэстбрука.

У Кавая Ленарда нет награды MVP лиги. Он никогда не был лучшим игроком НБА», – заявил Тиг в подкасте Club 520.

Ранее CBS Sports представил Топ-25 игроков НБА XXI века, поставив Ленарда на 13-е место, а Уэстбрука – на 25-е.