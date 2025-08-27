17

Джефф Тиг: «Кавай Ленард не лучше Расселла Уэстбрука»

Джефф Тиг считает, что Ленард не выше Уэстбрука в рейтинге игроков 21-го века.

«Кавай Ленард не лучше Расселла Уэстбрука.

У него не лучшая карьера, чем у Расселла Уэстбрука. Он выиграл несколько чемпионских титулов, но мы говорим об индивидуальных достижениях. Я за Расселла Уэстбрука.

У Кавая Ленарда нет награды MVP лиги. Он никогда не был лучшим игроком НБА», – заявил Тиг в подкасте Club 520.

Ранее CBS Sports представил Топ-25 игроков НБА XXI века, поставив Ленарда на 13-е место, а Уэстбрука – на 25-е.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?3638 голосов
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SI.com
logoКавай Ленард
logoДжефф Тиг
logoКлипперс
logoНБА
logoРасселл Уэстбрук
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кавай Ленард изучает боевое искусство Вин-Чун
26 августа, 15:10Видео
Кобе Брайант занял шестое место в топ-25 игроков 21-го века по версии CBS Sports
9326 августа, 05:51
Серж Ибака: «Если бы Кавай Ленард не ушел из «Торонто», мы выиграли бы еще два чемпионата»
2924 августа, 19:40
Серж Ибака об уходе Кавая Ленарда из «Торонто»: «Я не мог в это поверить»
821 августа, 16:22
Главные новости
Тайрон Лю: «Кавай хочет играть через боль, но мы должны его защищать»
2вчера, 20:59
Женская НБА. «Атланта» примет «Лас-Вегас», «Даллас» – «Коннектикут»
вчера, 20:53
Дон Стэйли: «Если бы «Никс» предложили мне должность главного тренерв, мне пришлось бы согласиться»
3вчера, 20:50
Роб Пелинка: «Возможность увидеть Луку Дончича своими глазами стоила того, чтобы лететь через весь океан»
3вчера, 20:22
Сербия одержала самую крупную победу на Евробаскете в истории команды
2вчера, 20:10
Евробаскет-2025. Групповой этап. Турция начала турнир с победы над Латвией, Сербия разобралась с Эстонией и другие результаты
96вчера, 19:57
Лука Дончич: «Всегда представлял свою страну, несмотря ни на что»
вчера, 19:28
На Спортсе’’ – голосование за 25 лучших игроков НБА XXI века. Выбираем вместе с вами
8вчера, 18:55
Дэрил Мори: «Джеймс Харден лучше скорер, чем Майкл Джордан»
18вчера, 18:53
«Я не так хорош, как он, но близок к нему». Шакил О′Нил рассказал, как перестал бояться Майкла Джордана
вчера, 18:29
Ко всем новостям
Последние новости
28 очков Лаури Маркканена помогли Финляндии вырвать победу у Швеции
вчера, 20:40
Дуэйн Уэйд о Майкле Бизли: «Он, пожалуй, самый талантливый игрок вне НБА»
вчера, 20:16
Кристапс Порзингис об Алперене Шенгюне: «Он как маленький Йокич»
1вчера, 19:20
Руководитель НБА о Джонатане Куминге: «Пол Джордж оказался в похожей ситуации, когда пришел в «Индиану»
вчера, 19:13
В Далласе переместили билборд с Дончичем из-за слишком близкого расположения к арене
1вчера, 18:26
Тайрон Лю о Брэдли Биле: «Его защита раскрывается против сильных соперников»
вчера, 18:20
Егор Дёмин: «Постараюсь доказать на площадке, что выбор «Бруклина» был правильным»
вчера, 17:43
Шредер о Вагнере: «Мы выигрываем медали благодаря ему»
1вчера, 17:15
Владелец «Сакраменто» посетил матч между Германией и Черногорией
1вчера, 16:41Фото
Деандре Джордан о приветствии с Йокичем: «Брат, это сербская традиция, а ты – чернокожий серб»
4вчера, 16:35