Джефф Тиг: «Кавай Ленард не лучше Расселла Уэстбрука»
Джефф Тиг считает, что Ленард не выше Уэстбрука в рейтинге игроков 21-го века.
«Кавай Ленард не лучше Расселла Уэстбрука.
У него не лучшая карьера, чем у Расселла Уэстбрука. Он выиграл несколько чемпионских титулов, но мы говорим об индивидуальных достижениях. Я за Расселла Уэстбрука.
У Кавая Ленарда нет награды MVP лиги. Он никогда не был лучшим игроком НБА», – заявил Тиг в подкасте Club 520.
Ранее CBS Sports представил Топ-25 игроков НБА XXI века, поставив Ленарда на 13-е место, а Уэстбрука – на 25-е.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SI.com
