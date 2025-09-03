Кристапс Порзингис: «Дуэль Йокича и Шенгюна решит гонку MVP Евробаскета»
Латышский центровой назвал матч Сербии и Турции решающим в гонке за MVP турнира.
Кристапс Порзингис поделился мнением о том, кто заслуживает звания самого ценного игрока Евробаскета-2025 на текущий момент.
«Вероятно, Йокич или Шенгюн, но я думаю, что победитель в их очном матче решит, кто будет MVP турнира.
Йокич против «бэби-Йокича» – это будет отличное противостояние. Не берусь предсказать победителя, но это будет настоящий праздник для болельщиков» – поделился Порзингис.
3 сентября Турция сыграет с Сербией в решающем матче за первое место в группе A.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости