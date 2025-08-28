Эргин Атаман о Алперене Шенгюне: «Он стал лучше во всем, особенно в атаке»
Эргин Атаман сравнил Шенгюна с Йокичем и отметил его уверенность на площадке.
«Он стал лучше во всем, особенно в атаке. У него огромный потенциал. Он играет очень уверенно. Другим командам очень сложно остановить его в посте.
Алперен похож на Йокича. Командам приходится подстраивать защиту под него, и это создает пространство для других наших игроков, – добавил тренер сборной Турции.
В первом матче Евробаскета-2025 против сборной Латвии центровой «Рокетс» набрал 16 очков, сделал 8 подборов и 7 передач.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4355 голосов
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
