Эргин Атаман о Алперене Шенгюне: «Он стал лучше во всем, особенно в атаке»

Эргин Атаман сравнил Шенгюна с Йокичем и отметил его уверенность на площадке.

«Он стал лучше во всем, особенно в атаке. У него огромный потенциал. Он играет очень уверенно. Другим командам очень сложно остановить его в посте.

Алперен похож на Йокича. Командам приходится подстраивать защиту под него, и это создает пространство для других наших игроков, – добавил тренер сборной Турции.

В первом матче Евробаскета-2025 против сборной Латвии центровой «Рокетс» набрал 16 очков, сделал 8 подборов и 7 передач.