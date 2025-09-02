  • Спортс
Тристан Вукчевич о противостоянии с Шенгюном: «Нам нужно хорошо разобрать его игру и постараться максимально усложнить ему вечер»

Сербский форвард рассказал о подготовке к решающему матчу против Турции.

«Да, они играют очень хорошо. Видел пару игр, они в хорошей форме, отлично делятся мячом.

Шенгюн проводит потрясающий турнир. Мы должны как-то его ограничить: он опасен и на периметре, и под кольцом, умеет открыться и отдать передачу.

Так что нам нужно хорошо разобрать его игру и постараться максимально усложнить ему вечер», – заявил Вукчевич.

Оба коллектива подходят к матчу в статусе лидеров группы А без единого поражения. Матч между сборными Сербии и Турции состоится 3 сентября и определит победителя группы.

