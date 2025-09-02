Тристан Вукчевич о противостоянии с Шенгюном: «Нам нужно хорошо разобрать его игру и постараться максимально усложнить ему вечер»
Сербский форвард рассказал о подготовке к решающему матчу против Турции.
«Да, они играют очень хорошо. Видел пару игр, они в хорошей форме, отлично делятся мячом.
Шенгюн проводит потрясающий турнир. Мы должны как-то его ограничить: он опасен и на периметре, и под кольцом, умеет открыться и отдать передачу.
Так что нам нужно хорошо разобрать его игру и постараться максимально усложнить ему вечер», – заявил Вукчевич.
Оба коллектива подходят к матчу в статусе лидеров группы А без единого поражения. Матч между сборными Сербии и Турции состоится 3 сентября и определит победителя группы.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
