Алперен Шенгюн набрал 21+8+5 и добился редкого статистического достижения в победном матче с Эстонией

Турция продолжает идти без поражений.

Крупная победа над Эстонией (84:64) стала 4-й для команды Эргина Атамана.

Центровой Алперен Шенгюн провел очередной яркий матч. На его счету 21 очко (8 из 13 с игры, 2 из 3 из-за дуги, 3 из 3 штрафных), 8 подборов, 5 передач, 1 перехват и 1 блок-шот.

Это третий матч подряд для баскетболиста с 20 очками, 5 подборами и 5 передачами и более. Подобный результат не регистрировался на турнире за последние 30 лет.

Форвард Эрджан Османи оформил дабл-дабл (14 + 10 подборов) за 24,5 минуты на площадке.