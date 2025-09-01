Эргин Атаман: «Не будем ничего придумывать против Йокича»
Турция готовится ко встрече с Сербией.
После победы над Эстонией турки сразу сосредоточились на главном конкуренте за первое место в группе.
«Думаю, что у обеих команд сходный потенциал, разумеется, у Сербии отличный ростер, но мы показали высочайший уровень в наших первых 4 матчах. Игра за первое место будет тяжелой.
Мы не собираемся ничего придумывать против Йокича. Продолжим стандартно действовать в защите», – поделился главный тренер Эргин Атаман.
«Йокич – поразительный игрок. Нельзя предугадать, что он будет делать. Выйдем на матч, выложимся в защите и посмотрим, что получится», – заявил форвард Адем Бона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ФИБА
