Эргин Атаман: «Не будем ничего придумывать против Йокича»

Турция готовится ко встрече с Сербией.

После победы над Эстонией турки сразу сосредоточились на главном конкуренте за первое место в группе.

«Думаю, что у обеих команд сходный потенциал, разумеется, у Сербии отличный ростер, но мы показали высочайший уровень в наших первых 4 матчах. Игра за первое место будет тяжелой.

Мы не собираемся ничего придумывать против Йокича . Продолжим стандартно действовать в защите», – поделился главный тренер Эргин Атаман .

«Йокич – поразительный игрок. Нельзя предугадать, что он будет делать. Выйдем на матч, выложимся в защите и посмотрим, что получится», – заявил форвард Адем Бона.