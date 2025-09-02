8

Крис Гантнер: «Леброн слабо исполняет не только штрафные, но и свободные попытки»

Аналитик представил интересную статистику о броске Леброна Джеймса.

По карьере Джеймс реализует лишь 74% штрафных.

«В целом, у Леброна хороший процент при атаках с игры: по проценту эффективных бросков с игры (57,1%) он занял 36-е место из 117 подходящих по критериям игроков в прошлом сезоне и входит в топ-10 по эффективности за всю историю.

При этом Леброн не силен в тех аспектах броска, которые типичны для штрафных.

Используя данные трекеров НБА, мы можем посмотреть процент реализации бросков в ситуациях, когда игрок «абсолютно свободен», то есть ближайший защитник находится на расстоянии более 1,8 метра. Некоторых игроков дополнительное время и пространство выбивают из ритма, и то, что должно быть более легким броском, превращается в более сложный. Похоже, это как раз случай Леброна. Он реализует чуть более половины таких абсолютно свободных бросков со средней дистанции, что является одним из самых низких показателей в лиге. Что интересно, Стеф Карри, он же лучший снайпер всех времен, тоже находится здесь внизу, реализуя ровно половину от 24 таких попыток в прошлом сезоне.

Можно было бы ожидать, что игрок будет реализовывать больше штрафных бросков, если они выполняются близко друг к другу по времени, так как это позволяет ему «калиброваться» по предыдущим попыткам. Именно поэтому игроки чаще забивают второй из двух штрафных бросков, чем первый. Однако Леброн реализует всего 75% попыток, выполненных в течение минуты после последнего штрафного, что всего на 1,3 процентных пункта выше его среднего показателя.

Наконец, процент реализации Леброна немного улучшается в конце матчей, когда он провел более 35 минут. Это может указывать на большую концентрацию вопреки накопившейся физической усталости или, возможно, именно из-за нее. Однако большинство штрафных бросков Леброн выполняет до этого, когда они менее важны и он менее сконцентрирован, и его процент реализации падает ниже 70%», – написал Крис Гантнер.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Charting Hoops
logoЛейкерс
logoНБА
logoЛеброн Джеймс
