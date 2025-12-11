Эргин Атаман об уходе Мессины и Обрадовича: «Они еще могут добиться больших успехов»

Главный тренер «Панатинаикоса» высказался об уходе Мессины и Обрадовича.

Главный тренер «Панатинаикоса » Эргин Атаман в интервью La Gazzetta dello Sport высказался о недавних уходах из клубов двух знаковых фигур европейского баскетбола: Этторе Мессины («Милан ») и Желько Обрадовича («Партизан »).

«Это нестандартный сезон. Мы говорим о лучших тренерах в истории Евролиги. Но в нашей профессии нет времени жить прошлым – важно то, что ты делаешь сегодня и в последние три‑четыре года.

И, к сожалению для обоих – и для Обрадовича, и для Мессины – реальность такова, что в последние три‑четыре года результаты не были на высоте, особенно в Евролиге.

Но они – великие тренеры, и в будущем, в другой обстановке, они еще могут добиться больших успехов», – заявил трехкратный чемпион Евролиги.