Эргин Атаман об уходе Мессины и Обрадовича: «Они еще могут добиться больших успехов»
Главный тренер «Панатинаикоса» высказался об уходе Мессины и Обрадовича.
Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман в интервью La Gazzetta dello Sport высказался о недавних уходах из клубов двух знаковых фигур европейского баскетбола: Этторе Мессины («Милан») и Желько Обрадовича («Партизан»).
«Это нестандартный сезон. Мы говорим о лучших тренерах в истории Евролиги. Но в нашей профессии нет времени жить прошлым – важно то, что ты делаешь сегодня и в последние три‑четыре года.
И, к сожалению для обоих – и для Обрадовича, и для Мессины – реальность такова, что в последние три‑четыре года результаты не были на высоте, особенно в Евролиге.
Но они – великие тренеры, и в будущем, в другой обстановке, они еще могут добиться больших успехов», – заявил трехкратный чемпион Евролиги.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: La Gazzetta dello Sport
