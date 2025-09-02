Эдди Джонсон поддержал Леброна на фоне критики из-за новой рекламы: «Представьте, что это про Йокича»
Эдди Джонсон поддержал Леброна Джеймса.
Форварда «Лейкерс» критикуют из-за новой рекламы «Вечный Король», в которой он предстал с короной на голове. В частности, эксперт Билл Симмонс написал в соцсетях «Так и хочется воскликнуть «Фууу».
«А теперь закройте глаза, только слушайте ролик и представьте, что все это про Йокича🤷🏾 Вы бы аплодировали», – отреагировал бывший баскетболист («лучший шестой»-88/99) и эксперт.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
