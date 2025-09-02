  • Спортс
  • Тренер Крис Брикли: «Нападки на Бронни – полный отстой. Он не выбирал быть сыном Леброна Джеймса»
3

Тренер Крис Брикли: «Нападки на Бронни – полный отстой. Он не выбирал быть сыном Леброна Джеймса»

Известный персональный тренер Крис Брикли поддержал Бронни Джеймса.

Работающий со звездами НБА специалист считает, что сын лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса не заслуживает той критики, которая на него обрушилась.

«Это полный отстой, ведь, если уж на то пошло, он не выбирал быть сыном Леброна Джеймса. Он просто хороший молодой человек, и видно, что вся эта история довольно болезненна для семьи. Я бы не хотел, чтобы кто-то лез к моему ребенку, да и кто бы хотел, к тому же Бронни вполне себе хорош. Он выйдет на пик через год-два.

Должен ли Бронни занимать место в НБА? Конечно, конечно. Все забыли, что в дебютном сезоне на университетском уровне у парня возникли проблемы с сердцем. Кажется, у него случился приступ, или он потерял сознание, что-то серьезное. Поэтому он пропустил половину сезона. Так что да, он игрок НБА», – считает Брикли.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Breakfast Club Power 105.1 FM
Крис Брикли
logoБронни Джеймс
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoЛейкерс
