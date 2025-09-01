  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Грег Сент-Джин о форме Дончича: «Лука всегда учился у великих игроков и всегда ценил Леброна Джеймса»


Грег Сент-Джин о форме Дончича: «Лука всегда учился у великих игроков и всегда ценил Леброна Джеймса»

Грег Сент-Джин прокомментировал «худого Дончича».

Лука Дончич сбросил вес этим летом, представ в отличной физической форме. Тренер «Лейкерс» Грег Сент-Джин, работавший со сборной Словении, прокомментировал его трансформацию и связь с Леброном Джеймсом.

«Всегда говорю, что железо точит железо. Когда находишься рядом с настоящими профессионалами, это всегда мотивирует становиться лучше в своем деле.

Думаю, Лука учился понемногу у всех великих игроков, с которыми он был рядом. И знаю, что он всегда высоко ценил Леброна Джеймса. Восхищался им.

Их сотрудничество, разумеется, мотивирует. И это двусторонний процесс.

Леброн тоже выкладывается. Встает в 5, чтобы работать над своим телом. Вся команда и наши игроки хотят провести исключительный сезон», – поделился специалист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
