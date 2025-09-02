Тайриз Халибертон впервые после травмы на ахилле начал исполнять штрафные броски
Тайриз Халибертон добился прогресса в реабилитации после травмы.
Звездный разыгрывающий «Индианы» выложил видео, на котором исполняет броски от штрафной линии.
Лидер «Пэйсерс» получил разрыв ахилла в первой четверти 7-й игры финала НБА против «Оклахомы» 3 месяца назад. С того момента Тайриз не появлялся на площадке с мячом.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
