Шэй Гилджес-Александер пришел проведать Тайриза Халибертона после 7-го матча финала НБА
Шэй Гилджес-Александер переживал за Тайриза Халибертона.
Разыгрывающий «Пэйсерс» получил разрыв ахилла в 1-й четверти решающего матча, но остался на стадионе до конца, чтобы поддержать команду.
После матча лидер «Тандер» зашел проведать соперника.
«Так обидно, так несправедливо», – описал свою реакцию на произошедшее с оппонентом ШГА.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Bleacher Report
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