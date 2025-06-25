Шэй Гилджес-Александер пришел проведать Тайриза Халибертона после 7-го матча финала НБА

Шэй Гилджес-Александер переживал за Тайриза Халибертона.

Разыгрывающий «Пэйсерс» получил разрыв ахилла в 1-й четверти решающего матча, но остался на стадионе до конца, чтобы поддержать команду.

После матча лидер «Тандер» зашел проведать соперника.

«Так обидно, так несправедливо», – описал свою реакцию на произошедшее с оппонентом ШГА.