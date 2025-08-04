Видео
Джон Сина забрал у Тайриза Халибертона костыль, чтобы врезать им Коди Роудсу

Звезда «Пэйсерс» косвенно поучаствовал в матче по реслингу.

Тайриз Халибертон посетил шоу WWE SummerSlam, передвигаясь в ортопедическом ботинке и с костылями – он продолжает восстанавливаться после травмы ахилла, полученной в 7-й игре финала НБА 2025 года.

Халибертон – а точнее, один из его костылей – неожиданно стал частью матча Джона Сины против Коди Роудса. В первые минуты поединка за титул бесспорного чемпиона WWE Сина подошел к Халибертону и забрал у него костыль, чтобы атаковать им Роудса.

