Тайриз Халибертон составил рейтинг своих решающих бросков в плей-офф сезона-2024/25

Лидер «Индианы» выбрал свое самое значимое попадание прошедшего плей-офф.

На 4-е место в своем списке Халибертон поставил бросок в серии первого раунда против «Милуоки».

«Это просто бросок из-под кольца, поэтому – номер «4».

3-е место заняло попадание в серии второго раунда против «Кливленда».

«Я не думал, что окажусь в этой ситуации. Думал, что попаду штрафной, мы сфолим и дальше разберемся. Но я промазал с линии, пришлось на ходу решать».

Халибертону было тяжело выбрать между оставшимися двумя бросками, но все же он поставил на 2-е место попадание в серии финала Востока с «Нью-Йорком».

«На самом деле этот бросок не был победным, но лет через 20 никто об этом не вспомнит».

И на 1-й строчке – победный бросок в финальной серии против «Оклахомы».

«Финал НБА, я мечтал оказаться там всю свою жизнь. Мы в гостях смогли совершить камбэк, поэтому это попадание на 1-м месте».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
