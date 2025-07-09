Тайриз Халибертон посетил матч WNBA между «Индианой» и «Голден Стэйт»

Лидер «Пэйсерс» присутстует на матче женской НБА.

«Индиана » Кейтлин Кларк принимает на своей площадке «Голден Стэйт». На матче замечен звездный разыгрывающий «Пэйсерс» Тайриз Халибертон .

Халибертон пропустит сезон-2025/26 из-за разрыва ахиллова сухожилия. Лидер «Индианы» травмировал во время решающего 7-го матча финальной серии НБА против «Оклахомы» (3-4).