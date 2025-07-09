Тайриз Халибертон посетил матч WNBA между «Индианой» и «Голден Стэйт»
Лидер «Пэйсерс» присутстует на матче женской НБА.
«Индиана» Кейтлин Кларк принимает на своей площадке «Голден Стэйт». На матче замечен звездный разыгрывающий «Пэйсерс» Тайриз Халибертон.
Халибертон пропустит сезон-2025/26 из-за разрыва ахиллова сухожилия. Лидер «Индианы» травмировал во время решающего 7-го матча финальной серии НБА против «Оклахомы» (3-4).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт «Индианы» в соцсети X
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