  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Шейн Ларкин о травме Богдановича: «У Сербии всегда найдется кто-то, кто готов выйти и проявить себя»
0

Шейн Ларкин о травме Богдановича: «У Сербии всегда найдется кто-то, кто готов выйти и проявить себя»

Шейн Ларкин отметил, что у Сербии есть ресурсы, чтобы заменить своего капитана.

«Богдан Богданович – важная часть команды, но у Сербии отличные игроки с первого по двенадцатый номер. Всегда найдется кто-то, кто готов выйти и проявить себя», – заявил защитник сборной Турции.

3 сентября сборная Сербии встретится с Турцией в заключительном матче группового этапа Евробаскета.

Богдан Богданович получил травму задней поверхности бедра и пропустит остаток турнира.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
logoБогдан Богданович
logoШейн Ларкин
logoсборная Турции
logoЕвробаскет-2025
logoсборная Сербии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стефан Йович сменит Богдана Богдановича на посту капитана сборной Сербии
вчера, 16:43
Богдан Богданович – сборной Сербии: «Удачи, ребята! Увидимся в финале!»
1вчера, 16:08
Богдан Богданович будет проходить лечение в США по согласованию с «Клипперс»
вчера, 11:51
Шейн Ларкин: «Алперен Шенгюн – лучший центровой, с которым мне доводилось играть»
26 августа, 17:40
Главные новости
Оскар да Силва об игре с Великобританией: «Командная победа. Здорово, что столько игроков отметились»
4 минуты назад
Эргин Атаман: «Не будем ничего придумывать против Йокича»
14 минут назад
Артурс Жагарс снова травмировался и рано завершил матч против Португалии
29 минут назад
«Вечный король». Леброн Джеймс предстал в рекламе Nike с короной на голове
145 минут назадВидео
Евробаскет-2025. Германия разгромила Великобританию (120:57), Литва сыграет с Финляндией и другие матчи
24сегодня, 15:36Live
Тристан да Силва набрал 25 очков в разгромной победе Германии над Великобританией (120:57)
сегодня, 15:30
Год Шемгод: «Банкеро, Вагнер, Бэйн, Саггс, Блэк и Джонс готовы оставить свой след в истории»
сегодня, 15:15
Бразилия обыграла Аргентину в финале чемпионата Америки-2025
6сегодня, 14:45
Никола Вучевич обновил рекорд эффективности за сборную, набрав 23+15 в победном матче со Швецией
сегодня, 14:35
Алперен Шенгюн набрал 21+8+5 и добился редкого статистического достижения в победном матче с Эстонией
сегодня, 14:20
Ко всем новостям
Последние новости
Лука Дончич и Эдо Мурич продемонстрировали забавное упражнение
59 минут назадВидео
«Виртус» подписал 23-летнего центрового Алиу Диарра
сегодня, 13:30Фото
Лукас Лекавичюс близок к переходу в греческий АЕК
сегодня, 13:15
Женская НБА. «Миннесота» примет «Даллас», «Лос-Анджелес» встретится с «Сиэтлом» и другие матчи
сегодня, 12:24
Марио Чалмерс: «Майами» нужен настоящий разыгрывающий. Хирро должен набирать очки»
сегодня, 12:22
Дэмиан Лиллард подарил участникам своего тренировочного лагеря эксклюзивные кроссовки
2сегодня, 11:43Фото
Тайрон Лю: «Каждый раз, когда у нас появлялся новый игрок Кобе хотел сыграть с ним один на один, чтобы показать: «Это моя команда»
сегодня, 10:48
Новак Джокович: «Дал Богдановичу несколько советов, как восстановиться быстрее, но, похоже, на этот раз это не поможет»
1сегодня, 10:26
Джанмарко Поццекко: «После матча сказал своим игрокам, что люблю их. Что они спасли мою задницу»
1сегодня, 09:00
Польша пропустила рывок Исландии (18:6) в четвертой четверти, но смогла довести матч до победы и гарантировала себе место в плей-офф
1сегодня, 06:56