Шейн Ларкин о травме Богдановича: «У Сербии всегда найдется кто-то, кто готов выйти и проявить себя»
Шейн Ларкин отметил, что у Сербии есть ресурсы, чтобы заменить своего капитана.
«Богдан Богданович – важная часть команды, но у Сербии отличные игроки с первого по двенадцатый номер. Всегда найдется кто-то, кто готов выйти и проявить себя», – заявил защитник сборной Турции.
3 сентября сборная Сербии встретится с Турцией в заключительном матче группового этапа Евробаскета.
Богдан Богданович получил травму задней поверхности бедра и пропустит остаток турнира.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
