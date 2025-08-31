Шейн Ларкин о травме Богдановича: «У Сербии всегда найдется кто-то, кто готов выйти и проявить себя»

Шейн Ларкин отметил, что у Сербии есть ресурсы, чтобы заменить своего капитана.

«Богдан Богданович – важная часть команды, но у Сербии отличные игроки с первого по двенадцатый номер. Всегда найдется кто-то, кто готов выйти и проявить себя», – заявил защитник сборной Турции. 3 сентября сборная Сербии встретится с Турцией в заключительном матче группового этапа Евробаскета . Богдан Богданович получил травму задней поверхности бедра и пропустит остаток турнира.