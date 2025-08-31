Стефан Йович сменит Богдана Богдановича на посту капитана сборной Сербии
Стефан Йович стал новым капитаном сборной Сербии.
Капитан сборной Сербии Богдан Богданович пропустит оставшуюся часть Евробаскета из-за разрыва подколенного сухожилия, полученного в матче второго группового этапа против Португалии.
Игрок будет проходить интенсивный курс лечения травмы в США по согласованию с «Клипперс».
В отсутствие Богдановича Стефан Йович возьмет на себя обязанности капитана команды.
Следующий матч группового этапа сборная Сербии проведет против Чехии в понедельник.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Sphere
