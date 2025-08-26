Шейн Ларкин: «Алперен Шенгюн – лучший центровой, с которым мне доводилось играть»
Шейн Ларкин назвал Алперена Шенгюна лучшим центровым, с которым он играл.
«Я играю уже давно. Сложный вопрос.
Но, по-моему, он единственный из центровых НБА, с которыми я играл, кто участвовал в Матче всех звезд. Очевидно, Дирк Новицки не считается, потому что он тяжелый форвард.
Да, я бы сказал, что на данный момент он, пожалуй, лучший центровой, с которым мне доводилось играть», – сказал разыгрывающий сборной Турции.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?2573 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
