Шейн Ларкин: «Алперен Шенгюн – лучший центровой, с которым мне доводилось играть»

Шейн Ларкин назвал Алперена Шенгюна лучшим центровым, с которым он играл.

«Я играю уже давно. Сложный вопрос.

Но, по-моему, он единственный из центровых НБА , с которыми я играл, кто участвовал в Матче всех звезд. Очевидно, Дирк Новицки не считается, потому что он тяжелый форвард.

Да, я бы сказал, что на данный момент он, пожалуй, лучший центровой, с которым мне доводилось играть», – сказал разыгрывающий сборной Турции.