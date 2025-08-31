Богдан Богданович пропустит остаток Евробаскета

Капитан сборной Сербии больше не сможет помочь команде.

Как сообщает Meridian Sport, дополнительные тесты показали разрыв подколенного сухожилия у Богдана Богдановича , и он будет вынужден пропустить остаток чемпионата Европы-2025.

Богданович получил травму во встрече с Португалией, отыграв 15 минут.

В двух проведенных матчах Евробаскета-2025 33-летний баскетболист в среднем набирал 9 очков, 3,5 подбора и 4 передачи за 20 минут на паркете.

Сербия идет с результатом 3-0 в группе A, хотя две последние победы над Португалией (80:69) и Латвией (84:80) дались ей нелегко.