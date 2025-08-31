Богдан Богданович – сборной Сербии: «Удачи, ребята! Увидимся в финале!»

Богдан Богданович пожелал удачи сборной Сербии на Евробаскете-2025.

«Удачи, ребята! Увидимся в финале!» – написал защитник на своей странице в соцсети X и запостил фотографию сборной.

Богданович пропустит остаток чемпионата Европы из-за разрыва подколенного сухожилия. Игрок будет проходить интенсивный курс лечения травмы в США по согласованию с «Клипперс ».