Богдан Богданович – сборной Сербии: «Удачи, ребята! Увидимся в финале!»
Богдан Богданович пожелал удачи сборной Сербии на Евробаскете-2025.
«Удачи, ребята! Увидимся в финале!» – написал защитник на своей странице в соцсети X и запостил фотографию сборной.
Богданович пропустит остаток чемпионата Европы из-за разрыва подколенного сухожилия. Игрок будет проходить интенсивный курс лечения травмы в США по согласованию с «Клипперс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Богдана Богдановича в соцсети X
