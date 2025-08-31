Богдан Богданович будет проходить лечение в США по согласованию с «Клипперс»
Капитан сборной Сербии займется восстановлением за океаном.
Как сообщила Федерация баскетбола Сербии, у Богдана Богдановича диагностирован разрыв подколенного сухожилия.
После обследований, проведенных медицинским персоналом как сборной Сербии, так и «Клипперс», было установлено, что возвращение баскетболиста в ходе Евробаскета невозможно.
В том же заявлении федерация сообщила, что Богданович вернется в США, где пройдет интенсивный курс лечения травмы по согласованию с «Лос-Анджелесом».
Капитанские обязанности вместо Богдановича будет исполнять Стефан Йович.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
