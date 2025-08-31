Майкл Портер: «Стефен Карри – единственный, кто бросает явно лучше меня»

Майкл Портер назвал единственного игрока, который бросает лучше, чем он.

«Стефен Карри – единственный, кого я однозначно могу назвать первоклассным снайпером, и кто бросает лучше меня.

Есть ребята примерно такого же уровня. Думаю, это Клэй Томпсон, Кевин Дюрэнт. Данкан Робинсон, наверное, мог бы посоперничать со мной. Трэй Янг, Дэмиан Лиллард. Но, думаю, Стеф – единственный, кто бросает явно лучше», – сказал форвард «Бруклина ».