Майкл Портер уничтожил стримера PlaqueBoyMax в игре один на один

Портер подтвердил огромный разрыв между профессионалами и любителями.

Во время одной из своих последних трансляций PlaqueBoyMax, стример и рэпер, ранее представлявший организацию FaZe Clan, сыграл один на один с форвардом «Бруклина» Майклом Портером.

Чемпион НБА-2023 не оставил противнику ни единого шанса, обыграв его со счетом 12:0.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
