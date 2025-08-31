Майкл Портер уничтожил стримера PlaqueBoyMax в игре один на один
Портер подтвердил огромный разрыв между профессионалами и любителями.
Во время одной из своих последних трансляций PlaqueBoyMax, стример и рэпер, ранее представлявший организацию FaZe Clan, сыграл один на один с форвардом «Бруклина» Майклом Портером.
Чемпион НБА-2023 не оставил противнику ни единого шанса, обыграв его со счетом 12:0.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости