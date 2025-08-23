Майкл Портер о задаче на сезон: «Потараюсь впервые попасть на Матч всех звезд»
Майкл Портер поставил себе задачу на первый сезон с «Бруклином».
В видеоблоге, опубликованном на YouTube-канале «Curious Mike», новобранец «Нетс» во время тренировки с Трэем Янгом («Атланта») рассказал о свой цели на следующий сезон.
Портер: «Он пытается вернуться на Матч всех звезд. Я стараюсь попасть в него впервые. Работаем над тем, чтобы стать лучше».
Янг: «Ты будешь набирать в среднем больше 25 очков в этом сезоне. Больше 25 очков. Легко».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница NetsPress в соцсети X
