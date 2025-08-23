5

Майкл Портер о задаче на сезон: «Потараюсь впервые попасть на Матч всех звезд»

Майкл Портер поставил себе задачу на первый сезон с «Бруклином».

В видеоблоге, опубликованном на YouTube-канале «Curious Mike», новобранец «Нетс» во время тренировки с Трэем ЯнгомАтланта») рассказал о свой цели на следующий сезон.

Портер: «Он пытается вернуться на Матч всех звезд.  Я стараюсь попасть в него впервые. Работаем над тем, чтобы стать лучше».

Янг: «Ты будешь набирать в среднем больше 25 очков в этом сезоне. Больше 25 очков. Легко».

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?742 голоса
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница NetsPress в соцсети X
