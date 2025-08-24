9

Майкл Портер: «Будет интересно узнать, на что я способен в качестве одного из лидеров»

Майкл Портер поделился ожиданиями от дебютного сезона за «Бруклин».

«Когда у вас команда чемпионского уровня, в ней будет много хороших игроков, и придется чем-то жертвовать. Когда Аарон Гордон перешел из «Орландо» в «Денвер», он из первой опции в атаке превратился в четвертую опцию. У нас было так много игроков, что каждому из них пришлось найти свою нишу и свою роль, чтобы сделать нашу команду максимально сильной.

В нашей команде нет Николы Йокича, который каждый раз владел бы мячом и принимал решения. Поэтому я буду чаще играть с мячом, чаще участвовать в атаках, совершать более сложные броски. Мне повезло играть с Николой, Джамалом, Аароном и всеми ребятами, но будет интересно узнать, на что я способен в качестве одного из лидеров», – сказал форвард «Бруклина».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Johnny Manziel
