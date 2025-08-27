Майкл Портер: «Сегодня любое несогласие с мнением большинства грозит «отменой»

Форвард «Бруклина» высказался о давлении публичности и влиянии социальных сетей.

«Сегодня ты не можешь высказать мнение, если оно против большинства – тебя сразу отменят. На восприятие общественности все сильнее влияют боты и клеветнические кампании в сети.

Обычные люди видят это и думают: раз все так считают, значит, и я соглашусь», – обеспокоенно отметил Портер.

Этим летом форвард перешел из «Денвера» в «Бруклин» в рамках крупного обмена. В составе «Наггетс» он стал чемпионом НБА в 2023, а теперь намерен помочь «Нетс» выйти на новый уровень и занять ключевую роль в атаке команды.