Филип Петрушев: «Знаем, насколько ценен Никола Йокич, и стараемся помогать ему, чем можем»

Филип Петрушев прокомментировал 39 очков Николы Йокича в матче против Латвии.

«Он наш лидер. Когда мы видим, как он ведет за собой и делает все, что умеет, даже если его опекают два-три защитника, это мотивирует всех остальных выкладываться еще больше. Именно поэтому сегодня была великолепная командная победа.

Мы знаем, насколько ценен Никола , и просто стараемся помогать ему, чем можем. Очевидно, что когда его нет на площадке, все остальные должны выкладываться, и мы стараемся это делать», – сказал форвард сборной Сербии.