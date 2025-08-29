Никола Йокич оформил дабл-дабл (23+10) в победной игре с Португалией

Сербия разобралась с Португалией, несмотря на проблемы с составом.

Фавориты турнира одержали вторую победу, обыграв Португалию со счетом 80:69. Сербия рано потеряла форварда Филипа Петрушева из-за неспортивного фола, а ко второй половине выбыл с травмой задней поверхности бедра защитник Богдан Богданович.

Центровой Никола Йокич оформил дабл-дабл за 22,6 минуты. На его счету 23 очка, 10 подборов, 3 передачи при 3 потерях, 2 перехвата и 2 блок-шота. Йокич реализовал 8 из 10 бросков с игры, 1 из 2 трехочковых и 6 из 6 штрафных.

В атаке его поддержал форвард Никола Йович , добавивший 18 очков со 100% точностью (6 из 6 с игры, 2 из 2 трехочковых, 4 из 4 штрафных). Также в его активе 6 подборов.

Среди португальцев выделился защитник Диогу Бриту, спровоцировавший удаление Петрушева и закончивший встречу с 22 очками, 9 подборами и 2 перехватами.

Центровой Неэмиаш Кета провел неудачную игру, набрав только 6 очков, 2 подбора и 2 передачи за 21,5 минуты.