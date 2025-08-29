Кристапс Порзингис: «Невозможно удержать Николу Йокича, но мы попробуем»

Кристапс Порзингис описал проблему в следующем матче сборной Латвии.

Хозяевам турнира предстоит встреча с его фаворитами – сборной Сербии.

«Невозможно сдержать Йокича. Не думаю. Этот парень – гений баскетбола, но мы приложим все силы. Постараемся.

Главная задача – усложнить ему игру, но это большая проблема. Шансы есть, выйдем и попробуем сразиться», – заключил центровой. Латвия идет с результатом 1-1.