Кристапс Порзингис: «Невозможно удержать Николу Йокича, но мы попробуем»
Кристапс Порзингис описал проблему в следующем матче сборной Латвии.
Хозяевам турнира предстоит встреча с его фаворитами – сборной Сербии.
«Невозможно сдержать Йокича. Не думаю. Этот парень – гений баскетбола, но мы приложим все силы. Постараемся.
Главная задача – усложнить ему игру, но это большая проблема. Шансы есть, выйдем и попробуем сразиться», – заключил центровой. Латвия идет с результатом 1-1.
