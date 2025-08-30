Давис Бертанс об игре против Йокича: «Нам остается только молить Бога о помощи»
Латвийский игрок рассказал, как планирует защищаться против трехкратного MVP.
«Мы будем играть против самой сильной команды турнира. Нужно показать нашу лучшую игру, как в защите, так и в нападении. Хорошо бросать и навязывать физическую борьбу, как сегодня.
Нужно ограничить их проходы и открытые трехочковые. С такой командой очень сложно играть.
Ну, а что касается Йокича – нам остается только молить Бога о помощи», – заявил Бертанс.
Сборная Латвии начала турнир с поражения Турции – 73:93, но затем обыграла Эстонию со счетом 72:70.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
