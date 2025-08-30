0

Давис Бертанс об игре против Йокича: «Нам остается только молить Бога о помощи»

Латвийский игрок рассказал, как планирует защищаться против трехкратного MVP.

«Мы будем играть против самой сильной команды турнира. Нужно показать нашу лучшую игру, как в защите, так и в нападении. Хорошо бросать и навязывать физическую борьбу, как сегодня.

Нужно ограничить их проходы и открытые трехочковые. С такой командой очень сложно играть.

Ну, а что касается Йокича – нам остается только молить Бога о помощи», – заявил Бертанс.

Сборная Латвии начала турнир с поражения Турции – 73:93, но затем обыграла Эстонию со счетом 72:70.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
