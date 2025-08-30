Рекордные 39 очков Николы Йокича вывели Сербию в плей-офф Евробаскета-2025

Сербия вышла в плей-офф Евробаскета-2025.

Сборная Сербии обеспечила себе место в 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы 2025 года, обыграв команду Латвии со счетом 84:80.

Звезда сербской команды Никола Йокич установил новый рекорд национальной сборной, набрав 39 очков (15 из 26 с игры), побив собственный рекорд (32), установленный в 2022 году. Трехкратный MVP НБА также отметился 10 подборами, 4 передачами и 3 перехватами.

Сербия лидирует в группе А в Риге с тремя победами в трех матчах (3-0). Латвия находится на третьем месте с результатом 1-2.