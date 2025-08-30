Марк Кьюбан о том, как Майкл Финли отобрал пиво у Луки Дончича: «Если бы он этого не сделал, это сделал бы я»

Марк Кьюбан рассказал об эпизоде, когда Майкл Финли отобрал пиво у Луки Дончича.

«Я стоял рядом. Я был согласен с Фином. И дело было не в том, что он не хотел, чтобы Лука пил. Дело было в камерах. Выглядит не круто, когда игрок дает интервью с пивом в руке.

Так что Майкл не переживал, что Лука наберет вес или что-то в этом роде. Если бы он этого не сделал, это сделал бы я. Дело было скорее в камерах. Ему нужно было разговаривать. Никто не должен был знать, что он пьет пиво.

Вы видели когда-нибудь, чтобы игрок давал интервью с пивом в руке? Так что я согласен. Я считаю, что Фин поступил правильно. Я стоял рядом. Если бы я посчитал, что это неправильно, я бы сказал: «Дай ему другую банку», – рассказал бывший владелец «Далласа ».

Инцидент произошел в 2024 году после выхода «Мэвс» в финальную серию НБА .