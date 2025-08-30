  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Марк Кьюбан: «Вне паркета я люблю Луку до смерти, но на площадке – пошел он ##### вместе с «Лейкерс»
3

Марк Кьюбан: «Вне паркета я люблю Луку до смерти, но на площадке – пошел он ##### вместе с «Лейкерс»

Бывший владелец «Далласа» признался, что болеет против Дончича.

«Вне паркета я обожаю Луку, но на площадке – пошел он ####. Я не хочу, чтобы он травмировался или что-то в этом роде, не подумайте.

У «Лейкерс» такие же цвета, как и у моей старшей школы, и я выбросил всю свою школьную форму. Буду надеяться, что они закончат сезон 0-82. Я безумно люблю Луку, он отличный парень, но ##### «Лейкерс», – сказал бывший владелец «Мэверикс».

Кюьбан до сих пор помнит момент встречи с генеральным менеджером «Лейкерс» Робом Пелинкой после перехода Дончича в «Лос-Анджелес».

«Роб просто добил меня. Я взял с собой своего сына, когда «Мэверикс» играли с «Лейкерс» после трейда. Роб подходит поздороваться, и у него такая мерзкая ухмылочка, но он изо всех сил старается ее сдержать», – добавил Кьюбан.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Гилберта Аренаса
logoМарк Кьюбан
logoЛейкерс
logoНБА
logoДаллас
logoЛука Дончич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Марк Кьюбан предпочитает европейский проект расширению НБА в США
27 августа, 08:35
Марк Кьюбан: «У нас украли титул в 2006 году»
727 августа, 05:25
Марк Кьюбан: «Если бы я был главным, Лука все еще играл за «Маверикс»
226 августа, 20:37
Главные новости
Лука Дончич о Сильвене Франсиско: «Разница очков может быть и важна, но мы пожали друг другу руки»
110 минут назад
«Все очки важны, это Евробаскет». Игроки и тренер сборной Франции поддержали решение Сильвена Франсиско
31 минуту назад
Сильвен Франсиско о лэй-апе после рукопожатия с Лукой Дончичем: «Я извинился»
348 минут назад
На Спортсе’’ – голосование за 25 лучших игроков НБА XXI века. Выбираем вместе с вами
1258 минут назад
Сильвен Франсиско спровоцировал потасовку, забросив лэй-ап без сопротивления на последней секунде
2сегодня, 18:27Фото
Марк Кьюбан о том, как Майкл Финли отобрал пиво у Луки Дончича: «Если бы он этого не сделал, это сделал бы я»
6сегодня, 18:08
Рекордные 39 очков Николы Йокича вывели Сербию в плей-офф Евробаскета-2025
3сегодня, 17:36
Евробаскет-2025. 39+10 Йокича помогли Сербии победить Латвию, 39+8+9 Дончича не спасли Словению от проигрыша Франции, Германия взяла верх над Литвой и другие матчи
151сегодня, 17:17Live
Женская НБА. «Миннесота» сыграет в гостях с «Коннектикутом», «Финикс» примет «Нью-Йорк» и другие матчи
сегодня, 17:04
Германия – первая команда, обеспечившая себе место в плей-офф Евробаскета-2025
сегодня, 16:41
Ко всем новостям
Последние новости
Филип Петрушев: «Знаем, насколько ценен Никола Йокич, и стараемся помогать ему, чем можем»
17 минут назад
Джеди Осман о Алперене Шенгюне: «В следующих играх он точно сделает трипл-дабл – у нас нет сомнений»
21 минуту назад
Игрок НБЛ был госпитализирован с травмой шеи после того, как на него упал баскетбольный щит
55 минут назадФото
Сборная Франция обыграла Словению, несмотря на 39 очков Дончича
1сегодня, 17:56
Патрик Беверли: «Крис Пол лучше как разыгрывающий, чем Джон Стоктон»
4сегодня, 17:14
Давис Бертанс об игре против Йокича: «Нам остается только молить Бога о помощи»
сегодня, 16:20
«Селтикс» не исключают обмен Анферни Саймонса
1сегодня, 15:53
Никола Йович об игре с Португалией: «Даже если мы не выглядели идеально, главное – победа»
сегодня, 15:52
Стефен Карри о работе тренером: «Все возможно. Кто знает, что будет дальше»
1сегодня, 15:50
Симоне Фонтеккьо о победе над Грузией: «Старались больше делиться мячом и не торопиться»
1сегодня, 15:46