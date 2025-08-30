Марк Кьюбан: «Вне паркета я люблю Луку до смерти, но на площадке – пошел он ##### вместе с «Лейкерс»

Бывший владелец «Далласа» признался, что болеет против Дончича.

«Вне паркета я обожаю Луку, но на площадке – пошел он ####. Я не хочу, чтобы он травмировался или что-то в этом роде, не подумайте.

У «Лейкерс» такие же цвета, как и у моей старшей школы, и я выбросил всю свою школьную форму. Буду надеяться, что они закончат сезон 0-82. Я безумно люблю Луку, он отличный парень, но ##### «Лейкерс», – сказал бывший владелец «Мэверикс».

Кюьбан до сих пор помнит момент встречи с генеральным менеджером «Лейкерс » Робом Пелинкой после перехода Дончича в «Лос-Анджелес».

«Роб просто добил меня. Я взял с собой своего сына, когда «Мэверикс» играли с «Лейкерс» после трейда. Роб подходит поздороваться, и у него такая мерзкая ухмылочка, но он изо всех сил старается ее сдержать», – добавил Кьюбан .