Кевин Дюрэнт: «Смазал штрафные, сфолил в концовке, эти два эпизода стали причиной нашего поражения»

Кевин Дюрэнт взял на себя ответственность за проигрыш «Оклахоме».

Зрители освистали форварда «Хьюстона» на арене «Тандер» и громко радовались его уходу после 6-го фола в конце второго овертайма. «Рокетс» проиграли действующим чемпионам – 124:125.

«Смазал штрафные, сфолил в концовке. Думаю, эти два эпизода стали причиной нашего поражения.

Мне надо более дисциплинированно и спокойно использовать возможности для решения исхода матча в защите.

Алперен Шенгюн был невероятен. Нам понадобятся подобные выступления от него. Проходы, розыгрыш. У него было много пространства и по центру у трехочковой, где он чувствует себя комфортно.  Ему нужно будет максимально использовать такие возможности для своей игры. Он уверенно реализовал трехочковые, нам это пригодится.

Мы создаем моменты всей командой. От меня не требуется совершать броски в клатче каждого близкого матча. Мое присутствие и так облегчает работу другим. Иногда я буду брать на себя игру в таких ситуациях. Иногда это будет Альпи. Нам всем просто нужно быть готовыми», – заключил Дюрэнт.

