Марк Кьюбан предпочитает европейский проект расширению НБА в США

Марк Кьюбан не уверен в расширении лиги.

«Плата за новый клуб – это по сути просто займ. Новый владелец отдает лиге, скажем, 6 миллиардов, а лига его выплачивает. Новый владелец получит 1/31 доходов от телетрансляций. Так что вопрос только в том, как быстро он вернет свои деньги. Через какое-то время займ будет выплачен без процентов. Так зачем делиться?

Баскетбольные доходы не вырастут из-за новой команды, их добавление уменьшит потолок зарплат и второй налоговый порог. В нынешнюю эпоху это будет означать огромные проблемы для клубов. Не думаю, что это сработает.

Игрокам также придется выбрать между местом в платежке и новыми рабочими местами.

Европейский проект лиги – это новый источник дохода, мы глобальный вид спорта. Он может принести позитивные финансовые результаты, если все сработает», – заключил владелец «Далласа ».