Марк Кьюбан: «Если бы я был главным, Лука все еще играл за «Маверикс»

Марк Кьюбан рассказал о продаже «Далласа» и о сожалении после обмена Дончича.

«Мне жаль, но я должен был сделать то, что лучше для моей жизни и моей семьи. Вы думаете, я собирался дожить до 137 лет и вечно управлять командой?

Это было неизбежно, я знал, что рано или поздно придется уйти. Просто хотел сделать это на своих условиях. Но если бы я был главным, Лука все еще играл за «Маверикс».

Нет, я не жалею, что продал команду. Я сожалею о том, как я это сделал. Нужно было выставить ее на торги», – рассуждал Кьюбан.

В декабре 2023 года он продал контрольный пакет акций «Далласа». Хотя у Кьюбана и осталась доля в 27% акций, он больше не влияет на спортивные решения команды. Теперь их принимает генеральный менеджер Нико Харрисон.