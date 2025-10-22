Билл Симмонс о программе NBC с Майклом Джорданом: «Было все равно, что он говорит. Просто здорово увидеть Майкла Джордана»

Майкл Джордан появился в эфире NBC.

Первый сегмент с легендой НБА показали в перерыве матча «Оклахомы» против «Хьюстона».

«У них была эта штука с Майклом Джорданом, которую они назвали Insights to Excellence. Это оказалось просто интервью, которое они, скорее всего, записали за пару часов и теперь будут резать на эпизоды.

Не могу вспомнить ничего конкретного из этой передачи. И мне все равно, что он там говорил. Я в любом случае слушал, затаив дыхание. Рассказал какую-то историю об арендованном доме с баскетбольной площадкой, понятия не имею, что там дальше произошло. Но я кивал и был вовлечен в этот рассказ.

Думаю, в следующий раз он расскажет, как заказывал стейк. И я буду этому очень рад, могу слушать его по любому поводу, просто здорово его увидеть», – заключил Билл Симмонс.