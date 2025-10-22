Баскетбольный «Милан» обсуждает с владельцами футбольных «Милана» и «Интера» участие в европейском проекте НБА

Милан может получить новый баскетбольный клуб.

НБА была заинтересована в Милане в качестве одной из точек организации новой европейской лиги, которая должна быть запущена в 2027 году.

Одним из возможных партнеров был инвестиционный фонд RedBird, владеющий футбольным «Миланом». В последнее время к обсуждению вероятного проекта подключился Oaktree, контролирующий «Интер».

Баскетбольный «Милан», являющийся участником Евролиги, также рассматривает варианты перехода в новый турнир и открыл переговоры с владельцами футбольных клубов в рамках возможной многосторонней сделки. Баскетбольный клуб может стать основой для новой организации с привлечением инвестиций от других сторон.

Решения по форматам и возможности сотрудничества с НБА будут приниматься в ближайшие 2 месяца. Стоимость вхождения в проект оценивается на уровне 250-500 миллионов евро.