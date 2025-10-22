Джоэл Эмбиид примет участие в первом матче «Филадельфии» против «Бостона»

Джоэл Эмбиид начнет сезон-2025/26 с командой.

Центровой смог восстановиться к концу «предсезонки» и теперь примет участие в стартовой игре регулярного чемпионата. «Филадельфии» предстоит встреча с «Бостоном ».

Эмбиид не играл в официальных матчах с 22 февраля.

На площадку, как и ожидалось, точно не выйдут Пол Джордж , Джаред Маккейн и Трендон Уотфорд.