Джоэл Эмбиид примет участие в первом матче «Филадельфии» против «Бостона»
Джоэл Эмбиид начнет сезон-2025/26 с командой.
Центровой смог восстановиться к концу «предсезонки» и теперь примет участие в стартовой игре регулярного чемпионата. «Филадельфии» предстоит встреча с «Бостоном».
Эмбиид не играл в официальных матчах с 22 февраля.
На площадку, как и ожидалось, точно не выйдут Пол Джордж, Джаред Маккейн и Трендон Уотфорд.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?797 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Philadelphia Inquirer
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости