Джоэл Эмбиид примет участие в первом матче «Филадельфии» против «Бостона»

Джоэл Эмбиид начнет сезон-2025/26 с командой.

Центровой смог восстановиться к концу «предсезонки» и теперь примет участие в стартовой игре регулярного чемпионата. «Филадельфии» предстоит встреча с «Бостоном».

Эмбиид не играл в официальных матчах с 22 февраля.

На площадку, как и ожидалось, точно не выйдут Пол Джордж, Джаред Маккейн и Трендон Уотфорд.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Philadelphia Inquirer
