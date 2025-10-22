Аарон Уиггинс и Алперен Шенгюн – авторы лучших моментов игрового дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов матчей 21 октября.
Первые места в Топ-5 достались Аарону Уиггинсу («Оклахома») и Алперену Шенгюну («Хьюстон»).
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?856 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
