Видео
0

Аарон Уиггинс и Алперен Шенгюн – авторы лучших моментов игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов матчей 21 октября.

Первые места в Топ-5 достались Аарону Уиггинсу («Оклахома») и Алперену ШенгюнуХьюстон»).

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?856 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoОклахома-Сити
logoНБА
logoАарон Уиггинс
logoБаскетбол - видео
logoХьюстон
logoАлперен Шенгюн
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кевин Дюрэнт: «Смазал штрафные, сфолил в концовке, эти два эпизода стали причиной нашего поражения»
1сегодня, 08:29
Име Удока: «У нас было множество возможностей победить, но ошибок хватило для поражения»
3сегодня, 06:45
«Это жизнь. Они сделали это не специально». Судьи не заметили попытку Кевина Дюрэнта взять отсутствующий у команды тайм-аут в конце овертайма
2сегодня, 04:35Видео
Главные новости
Карл-Энтони Таунс и О Джи Ануноби могут пропустить первый матч «Никс»
8 минут назад
Паулюс Мотеюнас: «Все команды, игроки, тренеры, судьи и офис Евролиги хотят вернуть матчи в Израиль»
26 минут назад
«Тандер» получили чемпионские перстни и подняли первый баннер в истории клуба
241 минуту назадВидео
«Милан» завершил сотрудничество с Влатко Чанчаром
2сегодня, 09:40Фото
«Зачем нужны обезболивающие, когда есть Перк?» Кендрик Перкинс неудачно пофлиртовал в эфире ESPN
6сегодня, 09:20Видео
Билл Симмонс о программе NBC с Майклом Джорданом: «Было все равно, что он говорит. Просто здорово увидеть Майкла Джордана»
2сегодня, 08:59
Баскетбольный «Милан» обсуждает с владельцами футбольных «Милана» и «Интера» участие в европейском проекте НБА
2сегодня, 08:45
Кевин Дюрэнт: «Смазал штрафные, сфолил в концовке, эти два эпизода стали причиной нашего поражения»
1сегодня, 08:29
Джоэл Эмбиид примет участие в первом матче «Филадельфии» против «Бостона»
сегодня, 08:10
Остин Ривз о провале в 3-й четверти: «Это проблема игроков, а не тренерская»
5сегодня, 07:45
Ко всем новостям
Последние новости
Лука Шаманич покинул «Басконию» по личным причинам
156 минут назад
Джей Пи Кларк возглавил фарм-клуб «Филадельфии»
сегодня, 07:59
Еврокубок. «Бахчешехир» примет «Цедевиту-Олимпию», «Бурк» встретится с «Литкабелисом» и другие матчи
сегодня, 07:10
Джейсон Максилл начнет тренерскую карьеру в фарм-клубе «Сакраменто»
сегодня, 06:12
«Партизан» отслеживает варианты разыгрывающих из НБА, но при этом готов рассмотреть и кандидатуру Ника Калатеса
3вчера, 20:58
Еврокубок. Трехочковый Энтони Брауна под сирену помог «Бешикташу» обыграть «Ульм», «Арис» уступил «Манресу» и другие результаты
вчера, 19:43
«Олимпиакос» предлагает Джареду Батлеру двухлетний контракт на 3 млн долларов
2вчера, 18:21
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» уступила МБА, курское «Динамо» разгромило московское и другие результаты
вчера, 18:06
Шакил Маккиссик полностью восстановился и готов сыграть с «Баварией»
вчера, 15:04
Ришон Холмс может пропустить матч Евролиги с «Виртусом»
вчера, 14:52