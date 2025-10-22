2

Остин Ривз о провале в 3-й четверти: «Это проблема игроков, а не тренерская»

Остин Ривз признал системную ошибку в матчах «Лейкерс».

Клуб из «Лос-Анджелеса» пропустил рывок 19:4 от «Голден Стэйт» сразу после большого перерыва и не смог компенсировать его за оставшееся время (109:119).

«Мы просто плохо проводим 3-и четверти. Последнюю пару лет – это точно. Но я думаю, что эта проблема была с самого моего прихода сюда. Нам надо понять, как выходить на 2-ю половину более энергичными.

Это проблема игроков, не тренерская. Они дают нам все правильные ответы, нам надо просто выполнить план. Просто быть лучше», – заключил защитник «Лейкерс».

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?796 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube репортера Райана Уорда
logoНБА
logoОстин Ривз
logoГолден Стэйт
logoЛейкерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Скорее всего, ерунда». Лука Дончич получил небольшую травму внутренней мышцы правого бедра в игре с «Уорриорз»
1сегодня, 07:30
НБА возвращается! 35+5+5 от Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» справиться с «Хьюстоном» в овертайме, 43+12+9 Дончича не спасли «Лейкерс» в игре с «Голден Стэйт»
383сегодня, 06:29
Джей Джей Редик: «Мы сами стали причиной поражения, дело не в «Голден Стэйт»
14сегодня, 06:28
Главные новости
Баскетбольный «Милан» обсуждает с владельцами футбольных «Милана» и «Интера» участие в европейском проекте НБА
122 минуты назад
Кевин Дюрэнт: «Смазал штрафные, сфолил в концовке, эти два эпизода стали причиной нашего поражения»
138 минут назад
Джоэл Эмбиид примет участие в первом матче «Филадельфии» против «Бостона»
57 минут назад
«Скорее всего, ерунда». Лука Дончич получил небольшую травму внутренней мышцы правого бедра в игре с «Уорриорз»
1сегодня, 07:30
Winline Basket Cup. ЦСКА примет «Мегу»
1сегодня, 07:16
Егор Дёмин завел блог на Спортсе″
24сегодня, 07:01
Евролига. «Маккаби» примет «Реал»
1сегодня, 06:59
Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» примет «Самару», УНИКС сыграет с «Автодором»
сегодня, 06:55
Име Удока: «У нас было множество возможностей победить, но ошибок хватило для поражения»
2сегодня, 06:45
НБА возвращается! 35+5+5 от Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» справиться с «Хьюстоном» в овертайме, 43+12+9 Дончича не спасли «Лейкерс» в игре с «Голден Стэйт»
383сегодня, 06:29
Ко всем новостям
Последние новости
Джей Пи Кларк возглавил фарм-клуб «Филадельфии»
сегодня, 07:59
Еврокубок. «Бахчешехир» примет «Цедевиту-Олимпию», «Бурк» встретится с «Литкабелисом» и другие матчи
сегодня, 07:10
Джейсон Максилл начнет тренерскую карьеру в фарм-клубе «Сакраменто»
сегодня, 06:12
«Партизан» отслеживает варианты разыгрывающих из НБА, но при этом готов рассмотреть и кандидатуру Ника Калатеса
3вчера, 20:58
Еврокубок. Трехочковый Энтони Брауна под сирену помог «Бешикташу» обыграть «Ульм», «Арис» уступил «Манресу» и другие результаты
вчера, 19:43
«Олимпиакос» предлагает Джареду Батлеру двухлетний контракт на 3 млн долларов
2вчера, 18:21
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» уступила МБА, курское «Динамо» разгромило московское и другие результаты
вчера, 18:06
Шакил Маккиссик полностью восстановился и готов сыграть с «Баварией»
вчера, 15:04
Ришон Холмс может пропустить матч Евролиги с «Виртусом»
вчера, 14:52
«Реал» сыграет с «Маккаби» без Серхио Юля, Андреса Фелиса и Бруну Фернанду
вчера, 13:16