Остин Ривз о провале в 3-й четверти: «Это проблема игроков, а не тренерская»
Остин Ривз признал системную ошибку в матчах «Лейкерс».
Клуб из «Лос-Анджелеса» пропустил рывок 19:4 от «Голден Стэйт» сразу после большого перерыва и не смог компенсировать его за оставшееся время (109:119).
«Мы просто плохо проводим 3-и четверти. Последнюю пару лет – это точно. Но я думаю, что эта проблема была с самого моего прихода сюда. Нам надо понять, как выходить на 2-ю половину более энергичными.
Это проблема игроков, не тренерская. Они дают нам все правильные ответы, нам надо просто выполнить план. Просто быть лучше», – заключил защитник «Лейкерс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube репортера Райана Уорда
