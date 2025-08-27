Марк Кьюбан: «У нас украли титул в 2006 году»
Марк Кьюбан считает, что у «Далласа» должно быть 2 титула.
«До конца жизни буду утверждать, что титул 2006 года был у нас украден», – заявил бывший мажоритарный владелец клуба.
«Мэверикс» уступили «Хит» в финале сезона-2005/06 (2-4).
В 5-м матче серии при счете 2-2 «Даллас» получил право на 25 попыток со штрафной линии. Баскетболисты «Майами» бросали с линии 49 раз, включая 25 попыток Дуэйна Уэйда. Игра на домашней арене закончилась в их пользу со счетом 101:100.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: DLLS Mavs Podcast
