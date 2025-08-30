Кайри Ирвинг тренируется в здании профсоюза игроков НБА в Нью-Йорке

Кайри Ирвинг восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки.

Опубликовано видео, как разыгрывающий «Далласа » выполняет трехочковые броски в тренировочном центре профсоюза игроков НБА в Нью-Йорке.

Ирвинг получил разрыв передней крестообразной связки в начале марта. По предварительным прогнозам, он должен вернуться в строй в январе следующего года.