Кайри Ирвинг тренируется в здании профсоюза игроков НБА в Нью-Йорке
Кайри Ирвинг восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки.
Опубликовано видео, как разыгрывающий «Далласа» выполняет трехочковые броски в тренировочном центре профсоюза игроков НБА в Нью-Йорке.
Ирвинг получил разрыв передней крестообразной связки в начале марта. По предварительным прогнозам, он должен вернуться в строй в январе следующего года.
