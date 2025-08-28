Кайри Ирвинг: «Был в спортзале, стал делать немного больше»

Кайри Ирвинг продвинулся в реабилитации.

Разыгрывающий «Далласа» восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки.

«Небольшое обновление. Был в спортзале и стал делать немного больше. Не могу сказать, что именно, прогресс постепенный, но восстановление идет замечательно. Прошло 5 месяцев после операции», – поделился защитник на своем стриме.