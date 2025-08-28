Тайрон Лю: «Если бы Кей Ди не перешел в «Голден Стэйт», Ирвинг и Джеймс взяли бы 2-3 титула»
Тайрон Лю поделился мнением о чемпионском «Кливленде».
Лю ответил на вопрос о том, выиграли бы «Кавальерс» еще один чемпионат, если бы Кайри Ирвинг остался в команде с Леброном Джеймсом.
«Да, сэр.
Если бы Кевин Дюрэнт не перешел в «Голден Стэйт» (2016), Кайри бы остался в «Кавальерс», нельзя уйти после таких побед. И с ним и Джеймсом у нас были шансы взять 2-3 титула», – рассудил главный тренер.
«О да! Им просто необходимо было заполучить его. Ни за что бы больше не справились с вами», – поддержал его ведущий Шэннон Шарп.
В финале 2016 года «Кливленд» отыгрался со счета 1-3.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4140 голосов
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Kyrie Center
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости