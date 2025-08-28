Тайрон Лю: «Если бы Кей Ди не перешел в «Голден Стэйт», Ирвинг и Джеймс взяли бы 2-3 титула»

Тайрон Лю поделился мнением о чемпионском «Кливленде».

Лю ответил на вопрос о том, выиграли бы «Кавальерс» еще один чемпионат, если бы Кайри Ирвинг остался в команде с Леброном Джеймсом.

«Да, сэр.

Если бы Кевин Дюрэнт не перешел в «Голден Стэйт» (2016), Кайри бы остался в «Кавальерс», нельзя уйти после таких побед. И с ним и Джеймсом у нас были шансы взять 2-3 титула», – рассудил главный тренер.

«О да! Им просто необходимо было заполучить его. Ни за что бы больше не справились с вами», – поддержал его ведущий Шэннон Шарп.

В финале 2016 года «Кливленд» отыгрался со счета 1-3.