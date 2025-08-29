Кайри Ирвинг: «Работаю над тем, чтобы стать одним из крупнейших фермеров в истории»
Защитник «Далласа» поделился планами, не касающимися баскетбола.
«Я работаю над тем, чтобы стать одним из крупнейших фермеров в истории. Просто выскажу это прямо.
Хочу иметь возможность поставлять еду и продукты питания по всему миру и создавать небольшие оздоровительные деревни, где люди могли бы жить после выхода на пенсию, где женщины могли бы безопасно рожать. Где семьи могли бы расти и развиваться. Я больше увлечен сельским хозяйством, чем другими вещами», – заявил Ирвинг в недавнем стриме на Twitch.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: запись трансляции Кайри Ирвинга
