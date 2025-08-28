Тайрон Лю: «Леброн был взбешен и раздавлен обменом Кайри Ирвинга из «Кливленда»
Тайрон Лю рассказал о переходе Кайри Ирвинга из «Кливленда».
Новость о вынужденном обмене защитника в 2017 году оказала сильное влияние на Леброна Джеймса.
«У Леброна была автограф-сессия для его фонда. Я подошел к нему, дал телефон. SportsCenter объявил об обмене Кайри Ирвинга в «Бостон».
Леброн бросил маркер, откинулся назад в кресле и сидел так минут 10, ничего не говоря. Был просто взбешен. И раздавлен», – поделился Лю.
Главный тренер считает, что продолжение сотрудничества игроков принесло бы им больше титулов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Club Shay Shay
