0

Сергей Кущенко: «Российские клубы будут конкурентоспособны после возвращения»

Сергей Кущенко считает, что российские клубы остаются конкурентоспособными.

«Как недавно сказал один из российских пловцов после чемпионата мира – нас столько не было на международной арене, что все уплыли достаточно далеко.

Без нас и клубы, и вообще мировой баскетбол развиваются. Мы идем параллельно, но нам нужно какое-то время, чтобы вернуться на прежний уровень. Но мы точно будем конкурентоспособны после возвращения», – сказал президент Единой лиги ВТБ.

Команды из России не выступают на международной арене с 2022 года.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
logoСергей Кущенко
logoЕдиная лига ВТБ
